Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Balduinstein - Diebstahl von Rasengittersteinen

Balduinstein (ots)

In der Zeit vom 26.02. bis zum Abend des 27.02.2020 wurden aus der Kleingartenanlage "In den Aspen" in Balduinstein ca. 40 Rasengittersteine entwendet. Die Steine lagerten auf dem Grundstück, am Wegesrand. Aufgrund der Anzahl und des Gewichtes der Steine muss der Abtransport mit einem Fahrzeug, evtl. mit Anhänger, erfolgt sein. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Diez.

