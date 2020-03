Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mündersbach - Pkw im Hofraum mutwillig zerkratzt

Mündersbach (ots)

Am Mittwoch, dem 04.03.2020 wurde zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr ein Pkw beschädigt, der in einem Hofraum der Forststraße abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die komplette linke Seite des Fahrzeuges zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

