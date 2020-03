Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand im VIP-Citycenter (Presseerstmeldung)

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es im Kellerbereich des VIP-Citycenters in Ransbach-Baumbach zu einem Brand. Ursächlich hierfür dürften Bauarbeiten gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. Es wird derzeit von einem nicht unerheblichen Gebäudeschaden ausgegangen. Personen kamen nicht zu schaden. Die Feuerwehren Ransbach-Baumbach, Haiderbach und Hundsdorf sind im Einsatz.

