Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Gesucht wird derzeit ein bislang unbekannter Autofahrer, der womöglich eine Unfallflucht begangen hat. Ein 23-Jähriger erstattete bei der Polizei Anzeige, weil sein Opel Insignia beschädigt wurde. Der junge Mann parkte das Fahrzeug am Samstagmorgen in der Rousseaustraße. Als er gegen 16 Uhr zum Wagen zurückkam, bemerkte am linken vorderen Kotflügel sowie der Fahrertür mehrere Schäden. Zeugen, die Angaben zur mutmaßlichen Fahrerflucht machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2150. |slc

