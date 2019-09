Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradreifen fängt Feuer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Unbekannte zündelten in der Nacht auf Samstag, den 14.09.2019, an einem Fahrrad an der Artur-Ladebeck-Straße.

Das Damenrad stand an einem Supermarkt in der Nähe des Quellenhofwegs. Gegen 02:00 Uhr ging der Notruf über ein brennendes Rad bei der Leitstelle ein. Unbekannte hatten den Hinterreifen des Fahrrads angezündet. Teile des Reifens und der Sattel waren durch die Flammen bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Gebäude, an dem mehrere Fahrräder standen, trug keinen Schaden davon. Das Feuer ging auch nicht auf die anderen Räder über.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521-5450 entgegen.

