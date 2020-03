Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten-Nachtragsmeldung-Verkehrsunfall mit Todesfolge

Nastätten (ots)

Wie bereits vorab berichtet kam es am 06.03.2020 gegen 11:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 335 zwischen Nastätten und Miehlen. Hierbei kam das alleinbeteiligte Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit mehreren Straßeneinrichtungen und kam in der Böschung zum Stillstand. Der knapp 71-jährige Fahrer aus der VG Nastätten verstarb nach erfolglosen Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Es ist nicht auszuschließen, dass die Unfallursache auf eine medizinische Beeinträchtigung des Fahrers zurückzuführen ist. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Neben den üblichen Rettungskräften war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Straße war jedoch weiterhin befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 St. Goarshausen

Tel.: 06771/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell