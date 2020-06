Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200612-3: Fahrradfahrer nach Unfall von der Polizei gestellt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer einer Autofahrerin die Vorfahrt nahm und gegen ihr Auto prallte, flüchtete dieser zunächst. Er konnte wenig später leicht verletzt angetroffen werden.

Am Mittwoch (10. Juni) erhielten Streifenbeamte um 15:45 Uhr den Einsatz zur Aufnahme eines Verkehrsunfalles in der Straße "Auf dem Bürrig". Dort erwartete sie bereits eine 21-jährige Autofahrerin. Sie gab an, dass sie mit ihrem Wagen von "Auf dem Bürrig" in Richtung Boelckestraße unterwegs war, als ein Fahrradfahrer unbeirrt von der Straße "Lörsfelder Busch" in die Straße "Auf dem Bürrig" einbog und gegen den rechte Außenspiegel prallte und in der Folge die gesamte rechte Seite des Wagens beschädigte. Der strauchelnde Radfahrer sei hinter dem Wagen gestürzt, aufgestanden und mit einem weiteren Mann, der dem Verletzten half, in Richtung eines Fußweges davongegangen.

Aufgrund eines Zeugenanrufes erhielt die Polizei um 17:10 Uhr Hinweise zum Aufenthaltsort des Verletzten. Die Beamten suchten die Wohnanschrift des 21-Jährigen auf und informierten die Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus brachten.

Den Sachschaden bezifferten die Beamten auf etwa 6.000 Euro.

Der 21-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. (bm)

