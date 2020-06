Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200611-3: Geschwindigkeitskontrollen werden fortgesetzt - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises verstärkt die Präsenz auf den Straßen und führt wieder vorab angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durch.

Alle geplanten Messstellen sind auf der Webseite der Polizeibehörde unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/ (Termine) wöchentlich aktualisiert zu finden.

Darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmer auch an anderen Örtlichkeiten in den Städten des Rhein-Erft-Kreises mit Tempokontrollen rechnen. In dem Kontext weist die Polizei nochmals auf die neue StVO-Novelle und die damit einhergehenden neuen, höheren Bußgelder bei Geschwindigkeitsverstößen hin. Zügeln Sie Ihr Tempo und achten Sie auf die anderen Verkehrsteilnehmer! (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell