Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200610-3: Ergebnisse der Polizei nach Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (09. Juni) überprüften besonders geschulte Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr den gewerblichen Güterverkehr. Dabei kamen zahlreiche Verstöße zum Vorschein.

Auf der Otto-Hahn-Straße richteten die Polizisten am Dienstag die Kontrollstelle ein und hielten 39 LKW an, die mit dem gewerblichen Güterverkehr in Zusammenhang stehen. Neben mehreren Überladungen stellten sie Mängel in der Ladungssicherung fest. Drei Brummifahrer verstießen gegen die Gefahrgutverordnung oder missachteten Lenk- und Ruhezeiten. Ein LKW-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein anderer verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Die Kontrollen werden durch die Polizei unangekündigt und kreisweit fortgesetzt. Für die Polizisten ist die Einhaltung der Verkehrssicherheit insgesamt ein bedeutsames Puzzlestück im Hinblick auf die Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen und die Minderung der zum Teil schwerwiegenden Unfallfolgen. (bm)

