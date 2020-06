Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200609-06: Einsatz gegen organisierte Rauschgiftkriminalität

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Köln und des Landeskriminalamtes NRW:

Am 09. Juni haben Ermittler des Landeskriminalamtes NRW und Spezialeinheiten zahlreiche Wohnungen und weitere Örtlichkeiten in Brühl, Hürth und Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) durchsucht. Insgesamt wurden sechs Haftbefehle vollstreckt.

Seit rund einem Jahr führten die Experten für Organisierte Kriminalität des LKA NRW unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Köln umfangreiche Ermittlungen gegen die Gruppierung. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, mit Marihuana, Amphetaminen und Kokain gehandelt zu haben. Auch hatten die Beamten Hinweise auf diverse manipulierte Geldspielautomaten in Cafés in Brühl.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass einer der Festgenommen im Besitz einer Schusswaffe ist, erfolgte der Zugriff in einem Café in der Brühler Innenstadt mittels eines Spezialeinsatzkommandos. Bei den Durchsuchungen haben die Polizisten auch Rauschgift sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

