Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200609-5: Auto abgeschleppt nach Verkehrskontrolle - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufmerksame Polizisten begegneten im Verkehr einem Mann, der bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bekannt war. In der Folge beschlagnahmten sie seinen Wagen.

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt bemerkten eine Polizistin und ein Polizist am Montagmorgen (08. Juni) um 10:30 Uhr auf der Kölner Straße/Holzstraße einen vorausfahrenden Wagen, dessen Fahrer ihnen bekannt war. Auf der Holzstraße in Höhe der Europaallee hielten sie den Wagen an und befragten den 33-jährigen Fahrer, ob er ihnen einen Führerschein aushändigen könne. Auch diesmal konnte er erwartungsgemäß keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Eine Fahndungsnotierung ergab, dass in einem Wiederholungsfalle sein Wagen sicherzustellen sei. Da das nicht freiwillig geschah, beschlagnahmten die Beamten das Auto und ließen es abschleppen.

Der 33-Jährige muss sich erneut in einem Strafverfahren wegen wiederholtem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (bm)

