Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200609-3: Einbrecher machten auf sich aufmerksam - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Bewohner eines Hauses an der "Alte Landstraße" schliefen zur Tatzeit im Obergeschoss des Hauses, als jemand in der Nacht an der Tür klingelte. Wenige Stunden später stellte man den Einbruch fest.

Nach Angaben der Bewohner des Hauses verschlossen diese gegen 21:30 Uhr die rückwärtige Terrassentür, bevor sie sich zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr zu Bett begaben. Um exakt 01:18 Uhr klingelte jemand an ihrer Hauseingangstür. Eine Bewohnerin schaute aus dem Fenster, sah dort jedoch niemanden auf der Straße. Erst gegen 04:30 Uhr bemerkte sie, dass die Hauseingangstür offen stand und sämtliche Schränke und Schubladen im Erdgeschoss durchwühlt worden waren. Die Einbrecher brachen zunächst gewaltsam die Terrassentür auf, bevor sie neben verschiedenen Elektrogeräten noch Autoschlüssel, Personalpapiere und Bargeld an sich nahmen. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei rät, nicht nur tagsüber auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen auf dem eigenen und den benachbarten Grundstücken zu achten und unverzüglich den Notruf 110 zu wählen, wenn davon ausgegangen werden kann, dass ein Einbruch unmittelbar bevorsteht. Hinweise zu den Einbrechern nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

