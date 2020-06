Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200609-2: Polizei hat Ermittlungen nach Kellerbrand aufgenommen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mehrere Zeugen meldeten am Montagnachmittag (08. Juni) gegen 14:00 Uhr einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße.

Mehrere Notrufe gingen bei der Leitstelle der Polizei ein. Beamte suchten den Brandort auf. Die Bewohner des dreistöckigen Gebäudes mit insgesamt 34 gemeldeten Personen waren bereits aus dem Gebäude heraus. Die Feuerwehr löscht den Brand. Verletzt wurde niemand.

Gebrannt hat ersten Ermittlungen zufolge ein Kellerverschlag. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Bewohner des Gebäudes konnten zurück in ihre Wohnungen. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten die Einsatzkräfte den Bereich rund um den Brandort in der Hauptstraße bis etwa 16:45 Uhr ab. (bm)

