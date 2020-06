Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200608-2: Zeugen meldeten mehrere Brandherde - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Innerhalb von nur zwei Stunden brannten Samstagnacht (06. Juni) mehrere Müllcontainer und ein Verteilerkasten der Deutschen Telekom. Die Polizei hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Um 02:20 Uhr bemerkten Zeugen einen brennenden Müllcontainer in der Elisabethstraße. Ein weiterer Zeugen hörte in der Nacht um 04:30 Uhr einen lauten Knall. Er blickte aus dem Fenster und sah den Brand zweier Müllcontainer und eines Verteilerkastens, die an einem Mehrfamilienhaus der Straße "An der Waidmaar" standen. In beiden Fällen war die Feuerwehr vor Ort und löschte die Brände.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth ist telefonisch unter 02233 52-0 erreichbar. (bm)

