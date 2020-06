Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Raub auf der Straße - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht auf Sonntag (07.06.) befand sich die 33-jährige Kerpenerin auf der Antoniusstraße in Kerpen-Sindorf und wollte zu Fuß nach Hause gehen. Dort wurde sie von zwei Männern grob aufgefordert ihre Handtasche zu öffnen. Nachdem sie der Aufforderung nicht nachkam, entriss ihr ein Mann die über die Schulter gehängte Handtasche. Daraus entnahm man ihre Geldbörse und beide Männer flohen in Richtung Bahnhof. Die Männer waren ca. 35 Jahre alt, 180cm groß, schlank und dunkel gekleidet. Sie hatten einen südosteuropäischen Akzent. Die Täter konnten durch Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Telefonnummer 02233 52-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell