Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versucher Einbruch in Netto-Markt

Hildesheim (ots)

Algermissen (TK) In der Zeit von Donnerstag, 30.04.20, 21.00 Uhr, bis Samstag, 02.05.20, 08.00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in den Netto-Markt in der Heerstraße. Unbekannte Täter entfernten in diesem Zeitraum Teile der Dacheindeckung des Netto-Marktes, um sich auf diese Weise Zugang zum Markt zu verschaffen. Aus bisher unbekannten Gründen brachen die unbekannten Täter ihre Tatausführung ab. Am Dach des Netto-Marktes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

