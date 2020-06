Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200605-1: Mann verletzte sich bei Verkehrsunfall schwer - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Auto kollidierte mit einem Fahrrad auf der Luxemburger Straße.

Am Donnerstag (04. Juni) um 13:50 Uhr kam es auf der Luxemburger Straße unmittelbar hinter der Einmündung Kölnstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der 54-jährige Autofahrer wollte auf ein Grundstück fahren. Dafür musste er einen Fahrradweg überqueren. Nach eigenen Angaben übersah der 54-Jährige den 47-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der 47-Jährige wurde an der Unfallörtlichkeit versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Unfallörtlichkeit befindet sich eine Baustelle, die die Sicht erschwert. Die Fahrspur in Richtung Köln war etwa eine Stunde lang gesperrt. (ls)

