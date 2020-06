Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200604-2: Mann fuhr unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (03. Juni) fuhr ein 36-jähriger Brühler alkoholisiert auf der Kölner Straße in Richtung Hürth-Gleuel. Polizeibeamten fiel der 36-jährige Mann auf, da er gegen 23:00 Uhr ohne Licht fuhr. Als die Polizisten ihm hinterherfuhren, beschleunigte er stark und bremste abrupt. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer und stellten, als der Mann die Fahrertür öffnete, Alkohol- und Marihuanageruch fest. Schwankend stieg er aus seinem Fahrzeug aus. Ein Atemalkoholtest bei dem Brühler ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ein Drogentest war ebenfalls positiv. Die Beamten suchten die Personaldokumente des Mannes und fanden im Beifahrerfußraum seines Wagens Betäubungsmittel. Bei der Überprüfung des 36-Jährigen stellten sie zudem fest, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre angeordnet wurde. Demnach durfte er in Deutschland mit seinem polnischen Führerschein keine Kraftfahrzeuge führen. Dem 36-Jährigen entnahm ein Arzt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen polnischen Führerschein sicher, leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. (akl)

