POL-REK: 200603-3: Entwendetes Auto von Zeuge wiedergefunden - Brühl

Ein Unbekannter entwendete in der Zeit von Freitag bis Montag (01. Juni) einen Audi in der Otto-Paes-Straße. Der gestohlene Audi stand in einer Einfahrt vor einem Haus eines 45-jährigen Mannes. Den Schlüssel seines Wagens bewahrte er im Hausflur auf. Da es sich um ein Keyless-Go-Fahrzeug handelte, leitete der Unbekannte vermutlich das Signal des Schlüssels weiter, öffnete den Wagen und startete das Fahrzeug. Das Fahrzeug fand ein Zeuge (20) am Dienstag (02. Juni) am Bahnhof Brühl-Vochem in einer Parktasche auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten veranlassten eine Spurensicherung und händigten das Fahrzeug an den Halter aus.

Die Polizei rät, Fahrzeugschlüssel nicht im Eingangsbereich aufzubewahren und Schlüssel mit Keyless-Go-Funktion in einer Kiste oder einem Schlüsselmäppchen aufzubewahren, die das Signal des Schlüssels abschirmen. So kann der Diebstahl eines Autos erschwert werden.

Sollten Sie die Tat oder den Abstellvorgang des Audis beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233-520. (akl)

