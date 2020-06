Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200602-5: Täter flüchtig nach Einbruchversuch - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufmerksame Nachbarn haben am Samstagmorgen (30. Mai) Einbrecher vertrieben.

Gegen 09:15 Uhr meldete ein Zeuge über "Notruf 110" drei Einbrecher am Nachbarhaus in der Straße "Von-Hasewinkel-Weg". Der 57-jährige Zeuge sah aus seinem Haus, wie eine Frau Richtung Gartentor des Tatobjektes lief und benachrichtigte seine 56-jährige Frau, welche sich im Obergeschoss des eigenen Hauses aufhielt. Diese konnte drei Personen im Garten des Nachbarn erkennen. Eine dieser Personen hielt sich unmittelbar an der Terrassentür des Tatobjektes auf. Die Zeugin lief aus dem Haus und schrie lautstark, dass sie die Polizei verständigen werde. Daraufhin flüchteten die drei Täter über die Straße "Auf dem Rotental" in unbekannte Richtung. Das Ehepaar beschrieb die Personen als eine Frau und zwei Männer. Die Frau hatte blonde Haare und ein Tuch über den Mund- und Nasenbereich gezogen. Einer der Männer hatte schwarze Haare, war ca. 180 Zentimeter groß, trug ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Hose, hatte ebenfalls ein Tuch über den Mund- und Nasenbereich gezogen und führte eine Brechstange mit sich. Der zweite Mann war ca. 175 Zentimeter groß, hatte dunkle Haare und trug eine dunkle Hose. Auch er trug ein Tuch über den Mund- und Nasenbereich. Dank der aufmerksamen Nachbarn blieb es für den Geschädigten bei Hebelmarken an seiner Terrassentür. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter der Telefonnummer 02233 52-0. (ls)

