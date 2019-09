Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Marbach am Neckar; Zeugensuche nach Körperverletzung in Tamm; Autofahrer im Bereich Marbach am Neckar gesucht

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: VV Passat zerkratzt

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an, der einen VW Passat in der Strohgasse in Marbach am Neckar beschädigte. Das Auto war am Mittwoch zwischen 11.10 Uhr und 11.25 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und wurde an der kompletten Beifahrerseite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, entgegen.

Tamm: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Dienstag gegen 19.00 Uhr soll es in der Carl-Benz-Straße in Tamm zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll an der Tatörtlichkeit ein 37-Jähriger aus einem silbernen VW ausgestiegen und anschließend auf einen 47 Jahre alten Bekannten, der sich ebenfalls zufällig vor Ort aufgehalten hatte, zugegangen sein. Vermutlich aufgrund zurückliegender Streitigkeiten entwickelte sich zwischen den beiden Männern ein Wortgefecht. Im Verlauf des Gesprächs soll der 37-Jährige seinen Bekannten geschlagen und dadurch leicht verletzt haben. Um die genauen Umstände des Geschehens klären zu können, sucht der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141 601014, Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Marbach am Neckar: Geschädigter nach waghalsigem Überholmanöver gesucht

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Mittwoch zwischen 13.00 und 13.30 Uhr die Landesstraße 1100 in Richtung Ludwigsburg-Neckarweihingen befuhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 32-Jähriger mit einem silbernen Audi mit Ludwigsburger Zulassung (LB) auf der L 1100 in Richtung Marbach am Neckar unterwegs. Zwischen Neckarweihingen und der Einmündung Reinhold-Würth-Straße soll der 32-Jährige trotz Überholverbot einen vorausfahrenden 79 Jahre alten VW-Lenker überholt haben. Zeitgleich kam ihm ein bislang unbekannter Pkw-Lenker entgegen, der mutmaßlich stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Parallel bremste der VW-Lenker ebenfalls ab, um das Wiedereinscheren des Überholenden zu ermöglichen. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker, der in Richtung Ludwigsburg-Neckarweihingen fuhr, wird zusammen mit eventuell weiteren Geschädigten gebeten sich beim Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, zu melden.

