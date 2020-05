Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer mit 2,8 Promille aus dem Verkehr gezogen - Monheim am Rhein - 2005115

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (21. Mai 2020) konnte die Polizei in Monheim am Rhein, dank aufmerksamer Zeugen, einen alkoholisierten Fahrradfahrer aus dem Verkehr ziehen.

Gegen 19:50 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, da sie einen Fahrradfahrer beobachteten, welcher, nach Zeugenaussagen stark schwankend, die Niederstraße Richtung Baumberger Chaussee befuhr. Die Beamten konnten den Fahrradfahrer, einen 40 Jahre alten Langenfelder, kurze Zeit später antreffen. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann auch einen Promillewert von 2,8 (1,41 mg/l). Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe vom Arzt entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

