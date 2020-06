Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200604-1: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kindergarten - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Täter brachen in den Kindergarten "Am Weißen Stein" ein. Am Mittwoch (03. Juni) gegen 21:15 Uhr brachen zwei unbekannte männliche Personen in den rückwärtigen Teil des Kindergartens ein. Sie beschädigten eine Fensterscheibe und mehrere Türen und entwendeten diverse Gegenstände. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sehen, wie die beiden Täter in Richtung "Am Weißen Stein" flüchteten. Dort stiegen sie auf einen Roller und fuhren in Richtung "Kutzerstraße" davon. Beide Täter trugen dunkle Kleidung und einen Kapuzenpullover. Die Kapuzen hatten beide Täter über ihre Köpfe gezogen. Die Kriminalpolizei in Bergheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 02233 52-0. (ls)

