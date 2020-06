Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200604-4: Mann verschanzte sich in Wohnung - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (04. Juni) haben Polizisten einen 21-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der sich in einer Wohnung verschanzt hatte.

Der 21-Jährige hatte gegen 12:30 Uhr gedroht, sich oder seinen Eltern etwas anzutun. Er verschanzte sich mit einer Machete alleine in seinem Zimmer in einer Wohnung in der Hermülheimer Straße. Er verweigerte jegliche Kontaktaufnahme zur Polizei. Polizisten evakuierten das Gebäude. Spezialkräfte verschafften sich gegen 15:30 Uhr Zugang zur Wohnung. Im Dachboden trafen sie den 21-Jährigen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Verletzt wurde niemand. Die Machete stellten die Beamten sicher. (nh)

