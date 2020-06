POL-REK: 200604-3: E-Scooter-Fahrer nach Unfall mit Mädchen gesucht - Brühl

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Die Polizei sucht nach einem unbekannten E-Tretroller-Fahrer, der am Mittwoch (03. Juni) mit einem 14-jährigen Mädchen leicht kollidiert war.

Die 14-Jährige fuhr gegen 16:00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Bonnstraße in Schwadorf aus Richtung Flechtenweg kommend. In einer leichten Rechtskurve kam ihr ein unbekannter Mann auf einem E-Scooter entgegen, der die Radfahrerin touchierte. Die 14-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Rollerfahrer fragte nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen und fuhr weiter, nachdem sie ihm bestätigt hatte, dass es ihr gut gehe. Laut Angaben der Radfahrerin war der Unbekannte etwa 20 Jahre alt, schlank und hatte kurze Haare. Zudem hatte er einen Dreitagebart und weiße Kopfhörer im Ohr. Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Fahrer, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02233 52-0 zu melden. Wichtig: Kinder und Jugendliche bemerken oftmals nicht unmittelbar ihre Verletzungen oder geben aus Angst, etwas falsch gemacht zu haben, diese nicht an. Verständigen Sie daher bitte nach Verkehrsunfällen immer die Erziehungsberechtigten und/oder die Polizei. (nh)

