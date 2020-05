Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vöhl (Kreis Waldeck-Frankenberg): Folgemeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall: Zusammenstoß zwischen zwei Krädern: Drei Schwerverletzte, Unfallstelle geräumt, Fahrbahn wieder drei

Kassel (ots)

Vöhl (Kreis Waldeck-Frankenberg):

Bitte beachten Sie auch unsere Erstmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4602842.

Schwere Verletzungen erlitten am heutigen Tag gegen 12:15 Uhr zwei Kradfahrer sowie eine Sozia bei einem Motorradunfall auf der L3084 zwischen den Ortslagen Vöhl und Herzhausen.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeistation Korbach berichten, befuhr zum Unfallzeitpunkt ein 61 Jahre alter Kradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück (NRW) die L3084 aus Herzhausen kommend in Richtung Vöhl. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache gerit er dabei in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem 54 Jahre alten Kradfarer aus Bad Berleburg zusammen, welcher mit seiner Ehefrau (52) als Sozia die L3084 in entgegengesetzte Richtung befuhr. Durch den Zusammenprall sowie den anschließenden Sturz wurden alle Beteiligten schwer, aber nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht lebensbedrohlich verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die L3084 war aufgrund von Bergungsarbeiten für die Dauer von 90 Minuten voll gesperrt. An der Unfallstelle eingesetzt waren neben zwei Streifen der Polizei Korbach insgesamt drei Rettungswagen, zwei Notärzte sowie der Rettungshubschrauber aus Kassel.

