Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200605-2: Mehrfamilienhaus geriet in Brand - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen (05. Juni) brannte ein freistehendes Mehrfamilienhaus auf der Straße "Zum Dickbusch". Gegen 07:15 Uhr meldeten mehrere Zeugen den Brand eines Mehrfamilienhauses in Manheim-neu. Die Zeugen nahmen Flammen wahr, die vom Balkon des Hauses im ersten Obergeschoss ausgingen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Wohnhaus ist durch den Brand und die Löscharbeiten so stark beschädigt worden, dass es vorerst nicht bewohnbar ist. Die Anwohner verließen das Haus glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat 11 aufgenommen. Die Polizisten beschlagnahmten den Brandort für die weiteren Ermittlungen. Um weiteren wetterbedingten Sachschaden abzuwenden, wird eine Folie zur provisorischen Abdichtung des Hauses angebracht. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell