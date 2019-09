Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter schlug am Sonntag im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 22.45 Uhr mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand die Seitenscheibe der Fahrertür an einem auf dem Parkplatz eines Vergnügungsbetriebes in der Flugplatzstraße geparkten Seat ein. Die Scheibe wurde dadurch komplett zerstört, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Einbruch

Durch einen unbekannten Täter wurden in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, mehrere Kellerabteile zweier Mehrfamilienhäuser im Mohnweg aufgebrochen. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht geklärt. Aus dem zwischen den Kellerabteilen befindlichen Fahrradkeller wurde ein blau-neonorangefarbenes Jugend-Mountainbike der Marke "Bulls", Typ "Sharptail", gestohlen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrads unter Tel. 07541/701-0.

Körperverletzung und weiteres

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 39-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Samstagabend im Bereich des Hinteren Hafens im Rahmen eines Streits seine Ehefrau erst verbal angegangen und dann mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen zu haben. Im weiteren Verlauf habe der 39-Jährige die Frau noch gegen ein geparktes Fahrzeug und in ein Gebüsch geschubst. Da die Ehefrau im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen über gesundheitliche Probleme klagte, wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Mann wurde für die Nacht ein Platzverweis für die gemeinsame Wohnung erteilt, welchen er allerdings missachtete. Er musste daraufhin gegen 02.30 Uhr in polizeilichen Gewahrsam genommen werden und den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Da sich zudem der Verdacht ergab, dass der 39-Jährige in alkoholisiertem Zustand mit einem Fahrzeug zurück zur Wohnadresse kam, wird gegen ihn auch wegen einer möglichen Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Eriskirch

Brennende Mülltonnen

Einem aufmerksamen Nachbar ist es zu verdanken, dass der Brand dreier Mülltonnen am frühen Sonntagmorgen gegen 05.15 Uhr in der Mariabrunnstraße nicht zu größerem Schaden führte. Der zufällig vorbeikommende Mann hatte das Feuer bemerkt, die Anwohner geweckt und gemeinsam mit diesen die Mülleimer gelöscht. Eine Alarmierung der Feuerwehr war somit nicht nötig. An den Mülltonnen sowie der dahinter befindlichen Hausfassade entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Warum die Mülleimer in Brand gerieten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Geprüft wird, ob möglicherweise eine unbedachte Entsorgung glimmender Zigaretten- oder Kerzenreste das Feuer ausgelöst haben könnte.

Tettnang

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen erlitt ein zweijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend kurz nach 18 Uhr in der Lilienstraße. Das Kind schob einen Spielzeugrasenmäher vor sich her und spielte mit seinem älteren Bruder Fangen. Hierbei rannte es unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde hier vom Pkw einer vorbeifahrenden 33-jährigen Frau erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind eine Verletzung an der Schulter und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Tettnang

Trunkenheitsfahrt

Über 2,1 Promille zeigte das Testgerät bei der Messung des Atemalkoholgehalts einer 52-jährigen Fahrradfahrerin an, die am Sonntagabend in Tettnang von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Die Frau, die den Beamten bereits aufgrund eines Einsatzes wegen Körperverletzung und Beleidigung am Vorabend bekannt war, wurde von den Beamten dabei festgestellt, wie sie im Stadtgebiet mit ihrem Fahrrad fuhr. Im Rahmen der Kontrolle war die deutliche Alkoholisierung der 52-Jährigen unübersehbar. Im Krankenhaus musste sich die Frau eine Blutprobe entnehmen lassen, eine Strafanzeige folgt.

Oberteuringen

Brand einer Gartenlaube

Eine Gartenlaube im Vollbrand wurde der Feuerwehr am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr gemeldet. In der Ziegelmüllerstraße war aus bislang nicht geklärter Ursache ein Feuer in der Gartenhütte ausgebrochen, welches trotz eines raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren Oberteuringen und Markdorf das Gartenhaus sowie das darin befindliche Inventar, unter anderem zwei Pedelecs, größtenteils zerstörte. Auch ein in unmittelbarer Nähe stehender Baum wurde durch die Brandeinwirkung so stark beschädigt, dass er gefällt werden muss. An der Gartenhütte entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Ziegelmüllerstraße und teilweise die B 33 zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kressbronn

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 17.10 und 17.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Säntisstraße ereignet hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Spurenlage an dem beschädigten Pkw deutet darauf hin, dass an dem Verursacherfahrzeug möglicherweise ein Fahrradträger oder eine ähnliche Konstruktion am Heck montiert war. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Überlingen

Streitigkeit

Zu einer Streitigkeit wurden Beamte des Polizeireviers Überlingen am frühen Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr in eine Gaststätte in der Christophstraße gerufen. Eine 32-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann hatten zuvor in der Gaststätte reichlich Alkohol konsumiert und vom Wirt schließlich nichts mehr ausgeschenkt bekommen. Darüber zeigten sich beide äußerst erbost und fingen an, sich lautstark darüber zu beschweren. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung fiel der 38-Jährige schließlich hinter die Theke und beschädigte hierdurch Teile des Inventars und mehrere Gläser. Er zog sich dabei eine blutende Nase sowie eine Kopfplatzwunde zu und musste schließlich vom Rettungsdienst behandelt werden. Eine Mitfahrt ins Krankenhaus lehnte der Verletzte allerdings vehement ab. Aufgrund des vorangegangenen Verhaltens wurde beiden Beteiligten schließlich ein Platzverweis für die Gaststätte erteilt, hierbei zeigte sich die Frau weiterhin äußerst uneinsichtig und musste von den Beamten mit sanfter Gewalt nach draußen gezogen werden.

Heiligenberg

Unfallflucht

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle auf dem Parkplatz in der Schulstraße. Der Unbekannte stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Renault und beschädigte diesen. Obwohl einem Zeugen zufolge der Unfallverursacher noch ausstieg und die Beschädigungen begutachtete, sei dieser schließlich, ohne seine Personalien zu hinterlassen, davongefahren. Durch den Zeugen konnte das Kennzeichen des Pkw notiert werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeuglenker dauern an.

Bermatingen

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 23 und 35 Jahre alten Männern kam es am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Ahausener Straße. Die beiden kamen mit zwei weiteren Männern aus einer Gaststätte in Bermatingen und fingen nach dem Kneipenbesuch aus bislang nicht geklärten Gründen an zu streiten. Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich schließlich ein handfester Streit, in dessen Verlauf der Jüngere dem Älteren eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Hierdurch erlitt der 35-Jährige eine Platzwunde und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen beide Beteiligten wird wegen des Verdachts der wechselseitig begangenen gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Uhldingen-Mühlhofen

Randalierer

In polizeilichem Gewahrsam endete für zwei 24 und 28 Jahre alte Männer die Nacht von Samstag auf Sonntag. Kurz vor 1 Uhr war die Polizei verständigt worden, nachdem eine Personengruppe am Marktplatz durch laute Musik und Lärm aufgefallen war. Bei der folgenden Überprüfung konnten fünf Personen angetroffen und überprüft werden. Hierbei fielen die beiden Männer sofort durch ihr aggressives und distanzloses Verhalten auf. Aus einem mitgeführten Einkaufswagen wurden Alkoholika konsumiert, teilweise waren Glasflaschen auf dem Boden zerschlagen worden. Der Aufforderung, die Scherben zu beseitigen, wurde nur zögerlich Folge geleistet. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Fünfergruppe im Alter zwischen 20 und 28 Jahren ein Platzverweis erteilt, dem nach mehrfacher Aufforderung und unter lautstarkem Protest zunächst Folge geleistet wurde. Nachdem der 24- und der 28-Jährige kurze Zeit später trotz Verbots laut schreiend zum Marktplatz zurückkehrten, wurde ihnen der polizeiliche Gewahrsam erklärt. Als zunächst dem 28-Jährigen zum Zwecke des Transports Handschließen angelegt werden sollten, mischte sich der 24-Jährige ein und versuchte, die Amtshandlung zu stören. Er musste daraufhin überwältigt und unter entsprechender Gegenwehr ebenfalls gefesselt werden. Hierbei erlitten zwei eingesetzte Polizeibeamte leichte Verletzungen und Beschädigungen an Ausrüstungsgegenständen. Die beiden deutlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Aggressoren konnten schließlich durch zwei Streifenwagenbesatzungen unter Kontrolle gebracht und in die Gewahrsamseinrichtung beim Polizeirevier Überlingen eingeliefert werden. Beide Männer werden sich nun unter anderem wegen der Missachtung des Platzverweises ordnungsrechtlich zu verantworten haben, der 24-Jährige gelangt überdies wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell