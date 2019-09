Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen - Serie von Diebstählen und Sachbeschädigungen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag wurden durch eine bisher unbekannte Täterschaft eine Serie von Kennzeichendiebstählen sowie Sachbeschädigungen begangen. In der Burgstraße, in der Hohenzollernstraße und in der Brunnenbergstraße wurde an mehreren Fahrzeugen jeweils ein Kennzeichen gewaltsam entfernt. Zwei der Kennzeichen konnten in der Bahnhofstraße wieder aufgefunden werden. Eines der Kennzeichen wurde durch die Täterschaft in der Burgstraße gegen eine Hauswand bzw. gegen ein Fenster geschleudert. Außerdem wurde in der Hohenzollernstraße an der Fidelisschule im Erdgeschoss eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine Gruppe von 4-6 Personen welche am Samstag in der Nacht gegen 03:10 Uhr in der Mühlbergstraße auf Höhe der Jet-Tankstelle auffielen, als diese insgesamt 10 Kippbaken aus den Verankerungen herausgerissen haben. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Taten beobachtet und sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Ostrach - Sexuelle Belästigung

Am Freitag gegen18:00 Uhr lief ein 14 jähriges Mädchen zu Fuß vom Areal der Reinhold-Frank Schule in Ostrach in Richtung Weiherstraße. Auf dem Fußweg auf Höhe der Tennisplätze wurde sie von hinten von einem unbekannten Mann angegangen. Der Tatverdächtige fasst dem Mädchen an das Hinterteil und versuchte ihre Oberbekleidung nach oben zu schieben. Mit einem Tritt in Genitalien des Mannes gelang es der Geschädigten den Annäherungsversuch sofort zu unterbinden. Anschließend rannte sie davon. Der Tatverdächtige war etwa 180-185 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzem Kapuzenpulli sowie schwarzen Schuhen und sprach mit leicht schwäbischem Dialekt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell