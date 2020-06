POL-REK: 200608-1: Ursache nach Klinikbrand unbekannt - Hürth

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Ursache nach Klinikbrand unbekannt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis

Die Bewohner des Hauses wurden frühzeitig evakuiert und sind derzeit anderweitig untergebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Polizei und Rettungskräfte erhielten am Sonntagnachmittag (07. Juni) gegen 14:20 Uhr Kenntnis über einen Brand in einer Klinik an der Argelès-sur-Mer-Straße in Hürth. Dort eingetroffen, stellten sie eine Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss des Gebäudes fest. Dort befinden sich überwiegend Therapie- und Büroräume. 66 Personen sind nach der Evakuierung anderweitig untergebracht worden. Über das Schadensbild und zur Bestimmung der Brandursache werden sich im Laufe des Montagnachmittages die Ermittler des Kriminalkommissariates 11 in Hürth vor Ort ein Bild machen. Dazu wird nachberichtet. (bm)

