Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Ladendiebstahl 25.03.2020, 16:00 Uhr

Speyer (ots)

Ein männlicher Ladendieb wurde am Mittwochnachmittag durch einen aufmerksamen Filialleiter dabei beobachtet, wie er in einem Speyerer Einkaufsmarkt im Weißdornweg ein Parfüm im Wert von 4,99 Euro auspackte, benutze und anschließend in seine Jacke stecken wollte. Den 19-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

