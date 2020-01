Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Reifenstecher unterwegs

Ellenz-Poltersdorf (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 03.01., auf Samstag, dem 04.01.20, wurden in der Moselweinstraße in Ellenz-Poltersdorf an insgesamt 5 Pkw Reifen zerstochen. Die Polizei in Cochem erhofft sich Hinweise von Zeugen, die eventuell verdächtige Personen oder Personengruppen beobachtet haben, insbesondere in den frühen Abendstunden des 03.01.20. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel. 02671/984-0.

