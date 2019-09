Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Sexuelle Belästigung in Linienbus

Recklinghausen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, gegen 7 Uhr, zu einer sexuellen Belästigung in einem Bus der Linie 281. Eine 15-Jährige Dattelnerin stieg an der Bülowstraße in den Bus und traf hier auf einen jungen Mann, der bereits im Bus saß. Der Mann versuchte, die 15-Jährige zu umarmen und zu küssen. Dieses konnte sie jedoch abwehren, sodass der Mann anschließend ihre Hand ergriff und versuchte sie festzuhalten. Die 15-Jährige konnte sich aus Sem Griff befreien und verließ den Bus. Erst später erstattete sie eine Anzeige. Sie beschreibt den Täter als etwa 18 Jahre alt mit braunen Haaren und einem etwas längeren Dreitagebart. Er trug graue Jacke, darunter eine weitere neongrüne Jacke. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

