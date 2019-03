Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt, Lenzkirch, Löffingen - stürmischer und trotzdem ruhiger Verlauf der Rosenmontagsumzüge

Freiburg (ots)

Neustadt, Lenzkich, Löffingen - Bei den gestern in der Zeit von 13.30 bis 16.00 Uhr stattgefundenen Umzügen stürmte nur das Wetter im angekündigten Maß, die Narrenzünfte und die Zuschauer genossen trotzdem entspannt das traditionelle Treiben am Rosenmontag. In Lenzkirch säumten ca. 1000 Zuschauer die Umzugsstrecke und feierten die ca. 700 Hästräger. In Löffingen waren es ca. 2000 Zuschauer die sich an den Zünften erfreuten. In Neustadt selbst waren es ca. 2000 Zuschauer und ca. 1000 teilnehmende Hästräger. Allen Umzügen war eines gemeinsam, es kam nach Auskunft der jeweiligen Polizeiführer zu keinerlei Auffälligkeiten, es wurden keine Straftaten festgestellt oder gemeldet. Der polizeiliche Einsatz beschränkte sich ausschließlich auf die Überwachung der von der Behörde angeordneten verkehrsrechtlichen Straßensperrungen und die notwendigen Verkehrsregelungen.

