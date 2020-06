Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200609-1: Unfallbeteiligter unter Drogeneinfluss - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 33-Jähriger hat am Montagmittag (08. Juni) sein Auto plötzlich stark abgebremst. Es kam zum Auffahrunfall.

Der 33-jährige Aachener fuhr mit seinem Wagen gegen 12:50 Uhr auf der Desdorfer Straße in Richtung Bundesstraße 477. Hinter ihm fuhr eine 23-Jährige in Begleitung ihres Lebensgefährten (27) und des 3 Monate alten Säuglings. In Höhe der Einmündung der Straße Klarenhof bremste der Aachener sein Auto stark ab, um nach links abzubiegen. Die 23-Jährige konnte ihren Wagen nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr in das Heck des 33-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Aachener nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus räumte der Mann ein, Marihuana konsumiert zu haben. In seiner Gürteltasche fanden die Beamten eine kleine Tüte mit Cannabis. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Sein nicht mehr fahrbereiter Wagen wurde am Straßenrand abgestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (bb)

