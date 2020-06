Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200609-4: Ladendiebin hinterließ ihren Ausweis - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl ist dadurch die Arbeit erheblich erleichtert worden. Die Vorladung wird postalisch zugestellt.

Ein Ladendetektiv bemerkte am Montagnachmittag (08. Juni) um 14:30 Uhr eine männliche und eine weibliche Person, die sich Nahrungsmittel in einen mitgeführten Rucksack steckten. Beide wollten den Kassenbereich ohne zu zahlen passieren. Darauf angesprochen, wies sich die 19-Jährige mit ihrem Ausweise aus. Ihr 16-jähriger Komplize begleitete den Zeugen ins Büro, während die 19-Jährige die Flucht ergriff. Angaben machte der 16-Jährige beim Eintreffen hinzugerufener Polizisten nicht. Die Ermittlungen zur 19-Jährigen gestalteten sich in diesem Fall als sehr einfach: Den Ausweis der flüchtigen Ladendiebin hielt der Zeuge bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizisten in seinen Händen. (bm)

