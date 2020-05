Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Hagen (ots)

Am 09.05.2020 um 21.50 Uhr kontrollierte die Polizei an der Elberfelder Straße einen 20-jährigen auf einem E-Scooter. An dem Elektrokleinsfahrzeug waren keine Klingel, kein Rücklicht und kein Versicherungskennzeichen angebracht. Eine Versicherung für das Fahrzeug bestand nicht. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wird eine Anzeige gegen ihn vorgelegt.

