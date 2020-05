Polizei Hagen

POL-HA: Sprayer erwischt

Hagen (ots)

Ein Zeuge verständigte am Samstag um 23.15 Uhr die Polizei. Er hatte drei junge Männer gesehen, die auf ein Wartehäuschen der Deutschen Bahn an der Haltestelle Heubing Graffiti schmierten. Im Zuge der Fahndung konnten die Tatverdächtigen in ihrem roten VW angehalten werden. Die drei Männer im Alter von 16, 22 und 23 Jahren hatten Farbsprühdosen dabei. An der Kleidung und an den Händen waren Farbanhaftungen vorhanden. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell