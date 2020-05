Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle mit Folgen

Hagen (ots)

An der Eilper Straße kontrollierten Polizeibeamte am Freitag, 08.05.2020 um 23.25 Uhr einen schwarzen VW. Während der Kontrolle fiel auf, dass die 19-jährige Fahrerin nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Auto befand sich auch der 24-jährige Autobesitzer, der die Fahrt zugelassen hatte. Beide erwartet jetzt ein Strafverfahren.

