Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit verletzter Radfahrerin in Haspe

Hagen (ots)

Am Freitag, 08.05.2020, kam es um 09.45 Uhr an der Enneper Straße zu einem Unfall mit einer Radfahrerin und einem PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem Toyota nach rechts auf die Enneper Straße in Richtung Gevelsberg abbiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 52-jährige Radfahrerin, die den Radweg an der Enneper Straße entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung benutzte. Es kam zu Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem PKW. Durch den Unfall wurde die Radfahrerin verletzt. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Schaden von ca. 1400 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

