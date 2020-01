Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reifen in Stadtallendorf zerstochen+++Teure E-Bikes gestohlen+++Außenspiegel abmontiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Reifen mehrerer Autos zerstochen

Unbekannte zerstachen zwischen 21.00 Uhr am Dienstag (21. Januar) und 06.00 Uhr am Mittwoch (22. Januar) die Reifen verschiedener Autos. In der Straße "Scheibelgarten" beschädigten sie einen weißen Opel, in der Elbestraße einen schwarzen Daimler und in der Niederkleiner Straße einen Opel. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter 06428/9305-0

Bad Endbach: Hochwertige Fahrräder unterschlagen

Zwei unbekannte Männer unterschlugen Dienstagnachmittag (21. Januar) zwei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von über 12.000 Euro. Die Täter ließen sich gegen 15.30 Uhr für eine Probefahrt zwei E-Bikes der Hersteller Cannondale (grau/blau) und Rocky Mountain (blau/schwarz) von einem Mitarbeiter eines Fachgeschäftes aushändigen. Sie kamen mit den Bikes nicht mehr zurück.

Beschreibung der Verdächtigen:

Beide Männer haben ein osteuropäisches Aussehen. Einer ist etwa 1,85 Meter groß, spricht deutsch mit Akzent, hat wenige Haare sowie einen kurzgeschnittenen Vollbart und trug ein dunkles Basecap. Der Andere ist etwa 1,80 Meter groß, hat wenige Haare und spricht vermutlich kein Deutsch.

Wer hat die beiden Männer gesehen und kann Hinweise auf dessen Identität geben? Wer kann Angaben zum Verbleib der Zweiräder machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Außenspiegel gestohlen

In der Afföllerstraße stahl ein Unbekannter den Außenspiegel eines geparkten Citroen. Zwischen 21.00 Uhr am Mittwoch(21. Januar) und 12.15 Uhr am Donnerstag (23. Januar) montierte er den rechten Spiegel von dem schwarzen Citroen ab. Dabei beschädigte der Täter den Lack des Autos. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell