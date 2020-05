Polizei Hagen

POL-HA: Laubbrand in Altenhagen - Melder unter Betäubungsmitteleinfluss

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2020, rückten Feuerwehr und Polizei gegen 23:00 Uhr zu einem Brand in einem Waldstück an der Kiefernstraße aus. Es stellte sich schnell heraus, dass zirka vier Quadratmeter Waldboden in Flammen standen. Es handelte sich um einen Laubbrand. Während der Löscharbeiten erschien der Melder vor Ort. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da er angab, dass er mit einem Bekannten vorgehabt hatte zu grillen, wurde er durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein weißes Pulver in einem Druckverschlusstütchen. Vermutlich handelte es sich um Drogen. Nach Abschluss der Feuerwehrarbeit stand fest, dass im Wald kein Sachschaden entstand. Die unbekannte Substanz stellten die Polizisten sicher. Der Fall wurde an die Kripo übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell