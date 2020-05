Polizei Hagen

POL-HA: Bedrohung in Supermarkt an der Schwenke

Am Freitag, 08.05.2020, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Ermittlungen drohte ein 64-Jähriger einem Mitarbeiter eines Supermarktes mit dem Tode. Zeugen beobachteten wenig später, wie der Mann zu einem Mercedes ging. Dort hantierte er mit einer Machete. Die Polizei traf den Hagener in seinem Fahrzeug an. Bei seiner Ingewahrsamnahme leistete er keinen Widerstand. Schnell stand fest, dass er mit über 1,4 Promille stark betrunken war. Die Beamten stellten die Machete sicher, die sie im Fahrzeug fanden. Anschließend stellten sie seinen Führerschein des 64-Jährigenebenfalls sicher, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und legten zwei Anzeigen gegen ihn vor.

