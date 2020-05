Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Meldungen der Polizei Jever für das Wochenende 01.-03.05.2020

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti Im Zeitraum vom 29.04.2020 bis zum 01.05.2020 wurden mehrere Farbschmierereien auf einem Pfeiler in der Tiefgarage des St.-Annen-Quartiers durch unbekannte Täter aufgebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen. Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss Am Samstag, den 02.05.2020, gg. 12:00 Uhr, ist im Bereich der Grünanlage Brauerweg ein 17-jähriges Mädchen durch einen Hundebiss am Mittelfinger der rechten Hand verletzt worden. Der Hund, der als ca. kniehoher, brauner Labrador beschrieben wird, entfernt sich anschließend in unbekannte Richtung. Auch der verantwortliche Hundehalter ist zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Das Mädchen begibt sich anschließend zur Behandlung der Verletzung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum Hund oder verantwortlichen Hundehalter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell