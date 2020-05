POL-WHV: Meldungen der Polizei Varel für das Wochenende 01.-03.05.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Bockhorn - In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen beabsichtigten bislang unbekannte Täter mit einer gusseisernen Schachtabdeckung das Fenster eines Kiosk in der Weißenmoorstraße einzuwerfen. Es blieb beim Versuch. Jedoch entstand Sachschaden an einer Außenjalousie und dem zugehörigen Fenster. Im Nahbereich dazu wurde in den frühen Morgenstunden der gleichen Nacht an der Steinhauser Straße ein Verkaufsautomat in ähnlicher Weise angegangen. Auch hier konnten der oder die Täter kein Diebesgut erlangen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeidienststelle in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-7350 mitzuteilen. Zetel - In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen schlugen bislang unbekannte Täter auf der Sportanlage des FC FW Zetel ein Fenster des dortigen Verkaufskiosk ein. Weiterhin wurden Zündelspuren an einem Fenster festgestellt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-4799 mitzuteilen. Bockhorn - Am Samstagmittag kontrollierten Beamten des Polizeikommissariates Varel einen Pkw und dessen Insassen. Das Fahrzeug war in den Fokus der Polizisten geraten, da es mit drei Personen besetzt war. Eine Überprüfung ergab, dass die Personen nicht einem Hausstand angehörten und somit nicht gemeinsam in einem Pkw fahren durften. Gegen die drei Pkw-Insassen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-bedingten Abstandsregelungen eingeleitet. Varel - In der Nacht zum Sonntag wurde von Anwohnern Beschwerde über eine Ruhestörung in der Emil-Heeder-Straße geführt. Vor Ort trafen die Beamten auf zehn alkoholisierte Personen, die eine Party feierten. Die Feierlichkeiten wurden aufgrund der derzeit geltenden "Corona-Vorschriften" beendet, Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Varel - Bereits am Dienstagvormittag, in der Zeit von 09:15 - 09:40 Uhr, wurde ein in der Lange Straße am Fahrbahnrand parkender Pkw Mercedes B 180 in silber am vorderen Stoßfänger unfallbeschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen werden geben, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

