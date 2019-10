Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Von der Werkstatt in die Werkstatt

Müllheim (ots)

Am 18.10.2019, gegen 8.15 Uhr, fuhr ein Fahrzeugführer mit seinem erst am Vortag aus der Werkstatt abgeholten und frisch instand gesetzten Fahrzeug in Richtung Stadtmitte. Während der Fahrt bemerkte der Fahrer neben dem schlechten Radioempfang, dass die Radioantenne offenbar bei seinem Werkstattbesuch angeschraubt wurde und im Fußraum auf der Beifahrerseite lag.

Während er mit der linken Hand sein Fahrzeug steuerte, beugte sich der 84jährige Fahrzeugführer in den Fußraum um mit der rechten Hand nach der Antenne zu greifen. Hierbei kam er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte frontal mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Ein beiden Fahrzeugen entstand beachtlicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

