Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Vermeintlicher Brand

Freiburg (ots)

Am Montag, 21.10.2019 kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Bötzingen. Gegen 20.40 Uhr teilte ein Anrufer beim Notruf mit, dass Rauchentwicklung und Feuerschein an einem Gebäude wahrnehmbar seien. Die genaue Lage des vermeintlichen Brandes konnte der Anrufer nicht nennen. Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr stellten jedoch fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

