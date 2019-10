Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: 17 leere Gasflaschen gestohlen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 19.10.2019, wurden in Stühlingen 17 leere Gasflaschen gestohlen. Ihr Wert liegt bei rund 500 Euro. Eine Firma für Heiztechnik hatte diese in gesicherten Stahlboxen hinter einer Werkshalle in der Bahnhofstraße gelagert. Unbekannte Täter brachen diese auf und stahlen eine graue, rote und weiße Pfandgasflaschen. Zum Abtransport des Diebesgutes muss ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger zum Einsatz gekommen sein. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

