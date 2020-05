Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 30.04.-01.05.2020

Sachbeschädigung Ort: Jever, Schulstraße Zeit: Donnerstag, 30.04.2020, 06.15 bis 07.00 h Ein derzeit noch unbekannter Täter besprühte mit dem Inhalt einer Lack-Sprühdose die Aussenfassade des Theaters "Am Dannhalm" in Jever. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den männlichen Täter bei der Tatausführung und konnte ihn fotografieren. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Gefährdung des Straßenverkehr Ort: Jever/Rahrdum, Rahrdumer Str. Zeit: Donnerstag, 30.04.2020, 10.50 h Ein Radfahrer befuhr die Fahrbahn der Rahrdumer Str. Ein ihm nachfolgender Pkw-Fahrer setzte zum Überholen an, streifte dabei den Arm des Radfahrers, welcher diesen zur Anzeige des Sicherheitsabstandes ausgestreckt hatte. Nach dem Überholmanöver habe der Pkw-Fahrer den Radfahrer ausgebremst. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, Tel. 04461/9211-0, in Verbindung zu setzen. Einbruchdiebstahl Ort: Jever, Sophienstr. Zeit: Dienstag, 28.04.2020, 08.00 bis 09.30 h Ein unbekannter Täter drang in der Sophienstr. in das ehemalige Stellwerk ein, welches sich im Umbau zu einem Wohnhaus befindet. Aus dem Gebäude wurden ein Akku-Schrauber und mehrere Schlüssel entwendet. Der Schaden wird auf 100 EUR geschätzt. Verkehrsunfall Ort: Jever, Mühlenstr. Zeit: Donnerstag, 30.04.2020, 19.30 h Der Fahrer eines Gespannes, bestehend aus Pkw und Anhänger, befuhr die Mühlenstr., aus Richtung Innenstadt kommend und bog nach rechts in die Anton-Günther-Str. ab. Dabei scherte der Anhänger aus und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw, welcher die Mühlenstr. in Richtung Innenstadt befuhr. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2000 EUR geschätzt.

