Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 30.04-01.05.2020

Wilhelmshaven (ots)

Vers. Einbruchsdiebstahl In der Nacht vom 29.04- auf den 30.04.2020 wurde durch Hebeln an einer Tür versucht, in ein Gebäude eines Sportvereines am Sportforum einzudringen. Es blieb beim Versuch. Verstoß gegen das Waffengesetz/Beleidigung Nachdem es am 30.04.2020, gegen 06.45 Uhr in der Nakeler Straße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen war, wurde die Polizei hinzugezogen. Einer der Beteiligten, ein 22-jähriger, führte dabei eine sogenannte Anscheinswaffe (Soft-Air-Handfeuerwaffe) bei sich. Zudem beleidigte er die Beamten mehrfach. Die Waffe wurde sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Ebenfalls ein Strafverfahren wegen der Beleidigung. Sachbeschädigung Am 30.04.2020, gegen 15.10 Uhr, kam es in einer Arztpraxis in der Gökerstraße zu Streitigkeiten zwischen einem 33-jährigen Patienten und dem Personal. Nachdem der Mann die Praxis zunächst verlassen hatte, kehrte er zurück und trat gegen eine Glasscheibe. Diese wurde durch den Tritt zerstört.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell